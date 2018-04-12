السبت تامر حسني في افتتاح مهرجان مصر الانسان

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تنظم جامعة بدر بالقاهرة BUC مهرجان ” مصر الإنسان ” في دورته الثالثة والذي يتضمن الكثير من الفعاليات والأنشطة الفنية والندوات والمسابقات والحفلات ومنها حفل للفنان تامر حسني لصالح مستشفي ابو الريش للأطفال وحفل آخر للمطربة جنات في ختام المهرجان.

ينطلق المهرجان يوم السبت المقبل ١٤ أبريل بحضور كوكبة من نجوم الفن منهم ماجد المصري ومجدي كامل ووفاء عامر وناصر سيف وعدد آخر من نجوم الفن والفكر والثقافة، كما يخصص المهرجان ندوة للفنانة سهير المرشدي والفنانة حنان مطاوع .

و يقام المهرجان تحت رعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور مصطفي كمال رئيس الجامعة.

و يتضمن برنامج المهرجان مسابقة الشعر بين الطلاب وندوة شعرية للشاعر هشام الجخ علي المسرح الروماني ، ويختتم افتتاح المهرجان حفلة للسوبر ستار تامر حسنى .