السامرائي يلتقي صالح والاخير يؤكد: نعد العدة لطرح مشروع كبير لإعمار البلاد

وقال مكتب السامرائي في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، إن “رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى السامرائي التقى اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم في قصر السلام في بغداد، وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد وتأثير تداعيات الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسطعلى العراق وسبل التخفيف منها إلى أبعد حد من خلال الحفاظ على اللحمة الوطنية وتعزيز الثقة بالعملية السياسية وتكثيف جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي”.

واضاف المكتب، أن “السامرائي قدم للرئيس صالحشرحاً وافياً عن أوضاع المناطق المحررة، ومنها محافظة صلاح الدين التي تعاني من تردي واقعها الخدمي والاقتصادي وارتفاع نسبة الفقر فيها”، مؤكداً أن “مدينة سامراء على سبيل المثال عانت من إهمال متعمد طوال السنوات الماضية ولم تشهد أي مشروع لإعمار بناها التحتية منذ ١٥ عاماً”.

وتابع المكتب، أن “السامرائي وجه دعوة للرئيس صالح لزيارة المدينة والمحافظة، للاطلاع على أوضاعها واللقاء بمواطنيها، حيث وعد الرئيس بزيارتها في أقرب فرصة ممكنة”.