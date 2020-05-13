الساعدي يباشر مهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب

(المستقلة)..باشر،اليوم الأربعاء، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بمهامه كرئيس لجهاز مكافحة الارهاب.

والتقى الساعدي بقادة وضباط ومنتسبي الجهاز وتقدم في بداية حديثه بالشكر والعرفان الى متظاهري ساحات الاحتجاج العراقية والى رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

واوضح بأن البلد يمر حاليا بمرحلة حرجة من الناحيتين الامنية والاقتصادية مما يستدعي وضع حلول سريعة للخروج من هذه الازمات.

واكد أن الجهاز لديه مسؤوليات كبيرة اتجاه حماية امن الدولة والمواطن من اي تهديدات ارهابية.

وبين الساعدي انه بحاجة الى تضافر جهود كافة منتسبي الجهاز لتحقيق هدفنا المنشود بالوصول الى عراق آمن مستقر.

واعرب عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل رئيس جهاز مكافحة الارهاب السابق الفريق اول الركن طالب شغاتي الكناني وكذلك قائد قوات مكافحة الارهاب الاسبق الفريق الركن عبد الغني الاسدي.

واشار الى اننا الان دخلنا بمرحلة تطوير الايجابيات ومعالجة السلبيات في كافة مفاصل جهاز مكافحة الإرهاب والتشكيلات المرتبطة به.

وتعهد الساعدي بالعمل المتواصل الدؤوب على مدار الساعة لحين الوصول الى عراق آمن مستقر يرفل ابناءه بالعز والامان.