الزيتون لمحاربة السرطان!

(المستقلة)..توصل علماء من جامعة برشلونة إلى تاكيد وجود فوائد صحية جديدة للزيتون ضاعفت من قيمته الغذائية والعلاجية، حيث أكدوا مساهمته في مكافحة السرطان والحد من انتشار خلاياه، بخاصة سرطان الثدي والقولون.

وقادت العلماء التطورات الحديثة نحو التشجيع على إضافة الزيتون كعنصر أساسي في النظام الغذائي للإنسان، نظرا إلى قدرته الفائقة في تدمير الخلايا السرطانية وتعطيل تطور الأورام السرطانية.

واعتبر العلماء، حسب نتائج الدراسة، أنّ قشرة الزيتون هي الأكثر فائدة لأنّها تتكون من 80 في المئة من حمض زيت الزيتون (حمض دهني)، الذي يساعد في رفع وقاية الجسم ضد تطور سرطاني القولون والثدي

المصدر: روسيا اليوم