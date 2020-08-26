المستقلة /- اكد عضو مجلس النواب عن كتلة مستقلون فالح الزيادي ، ان رئاسة مجلس النواب ستقوم باستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باولى جلسات الفصل التشريعي الجديد”.

وقال الزيادي في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، ان نهاية الاسبوع المقبل ستشهد استئناف البرلمان عقد جلساته بانتظام ، وتكون الجسات في القاعة الكبرى لضمان تطبيق الوقاية الصحية والتباعد الاجتماعي ، لاقرار القوانين .

وكشف عن وجود مقترح من اغلب النواب باستضافة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان لبيان نتائج زيارته الى واشنطن وما تم الاتفاق عليه هناك، وايضا مناقشة الوضع الامني في البلد ، والتظاهرات واجراءات الحكومة بصددها ، كما سيتم ايضا استضافة الوزراء الامنيين ، وخاصة وزير الداخلية لبحث الخروقات الامنية الاخيرة والاجراءات المتخدة حيالها وطريقة التعامل مع المتظاهرين “.

واوضح ان مجلس النواب يتمتع بعطلة تشريعية في الوقت الحالي ، وحصل اتفاق بين الكتل السياسية على استئناف جلسات المجلس يوم 3 / 9 / 2020 ، لتعديل واقرار قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية لاهميتهما في اجراء الانتحابات المبكرة في البلاد”، بالاضافة الى وجود حزمة قوانين تحتاج الى التشريع “.

واكد ان لجان البرلمان تعمل حاليا على مراقبة عمل الوزارات والاطلاع على مشاريع القوانين واعدادها والتي تحتاج الى تشريع واقرار سريع في مجلس النواب حال استئناف جلساته “.

واكد ان الوضع الوبائي في البلد هو المانع من عقد جلسات مجلس النواب طيلة الفترة الماضية لوجود اصابات بين اعضاء وموظفي مجلس النواب ، والذين هم جزء من الشعب العراقي”.