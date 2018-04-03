الزوراء والقوة الجوية .. قمة الجولة الثانية من الدوري

(المستقلة)… تنطلق مباريات الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز غدا الأربعاء بـ 3 مباريات.

وقال مدير لجنة المسابقات شهاب أحمد في تصريحات صحفية إن يوم غدا الأربعاء سيشهد انطلاق الدور الثاني من المرحلة الثانية بإقامة ثلاث مباريات حيث ستفتتح الجولة بلقاء القمة الذي يجمع قطبي الكرة العراقية الزوراء والقوة الجوية، في استاد الشعب الدولي بينما تقام في ملعب الفيحاء مباراة الميناء مع ضيفه الكهرباء، ويستضيف فريق الديوانية في ملعبه فريق الحسين.

وتتواصل يوم الخميس المقبل باقي المباريات بإقامة 6 لقاءات، حيث سيلاقي فريق كربلاء جاره فريق نفط الوسط في ملعب كربلاء الدولي ويلاعب فريق الصناعات الكهربائية فريق النجف في ملعب الأخير، فيما سيكون ملعب الشعب الدولي مسرحاً لمواجهة فريق الطلبة مع النفط، وسيلاقي فريق نفط ميسان مضيفه السماوة على ملعب الأخير.

وسيغادرفريق أمانة بغداد إلى مدينة البصرة لملاقاة نفط الجنوب في ملعب الزبير، فيما سيكون ملعب دلال مسرحا لمباراة صاحب الأرض والجمهور زاخو مع ضيفه الحدود.

وتستكمل مباريات الدور الثاني باللقاء الذي سيجمع فريق البحري مع ضيفه الشرطة في ملعب الزبير.(النهاية)