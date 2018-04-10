الزوراء والجوية يبحثان عن الصدارة عبر بوابة العهد والجزيرة

(المستقلة) … يستقبل فريق الزوراء، اليوم الثلاثاء، ضيفه العهد اللبناني على ملعب كربلاء الدولي في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

ويحاول فريق النوارس استغلال عاملي الارض والجمهور من اجل حصد العلامة كاملة من اجل الوصول الى النقطة الثامنة وهو ذات الرصيد الذي يملكه متصدر المجموعة العهد اللبناني، الذي بدوره يطمح الى توسيع الفارق من خلال الفوز او الخروج بالتعادل على اقل تقدير كي يحافظ على صدارته.

ولا تزال في جعبة النوارس مباراة مؤجلة واحدة امام المنامة البحريني على ملعب كربلاء الدولي.

وفي مواجهة أخرى، يحل القوة الجوية ضيفاً على الجزيرة الاردني في مباراة يحتضنها استاذ الحسن مساء اليوم.

ويحمل فريق الصقور امال عالية لتحقيق الانتصار كي يساوي نقاط الجزيرة متصدر الترتيب برصيد 10 نقاط، وبالاضافة الى ذلك فإن فريق الصقور يمتلك مباراة مؤجلة امام المالكية البحريني.

وستقام مواجهة القوة الجوية والجزيرة الاردني في تمام الساعة الخامسة بتوقيت بغداد، فيما سيلاعب الزوراء ضيفه العهد اللبناني في تمام الساعة السادسة بتوقيت بغداد.