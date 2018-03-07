الزوراء تبحث عن التحليق امام نفط ميسان في الدوري العراقي

(المستقلة) … يحل متصدر الترتيب فريق الزوراء، اليوم الاربعاء، ضيفاً ثقيلاً على نفط ميسان في المباراة التي ستجمع الفريقين على ملعب ميسان الاولمبي ضمن الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز.

وسيحاول النوارس تحقيق الفوز في المباراة من اجل تعزيز صدارته والوصول الى النقطة 46 في انتظار تعثر الشرطة امام القوة الجوية ليوسع الفراق سبع نقاط، فيما يسعى نفط ميسان الى استغلال سلاح الارض والجمهور لايقاف قطار النوارس وتقديم خدمة للوصيف القيثارة الخضراء.

وفي مباراة اخرى ضمن ذات الدور، يواجه فريق الكهرباء ضيفه نادي الحسين على ملعب التاجي.