الزنجبيل وخل التفاح لعلاج الصداع النصفي

(المستقلة)..الصداع النصفي من الأعراض الشائعة التى تصيب الكثير من الناس، ويمكن علاج الصداع النصفي باللجوء للطبيعة من خلال الطب البديل بدلاً من استخدام مسكنات الألم.

وصفة شاي الزنجبيل لعلاج الصداع النصفي:

الزنجبيل له العديد من الفوائد الصحية، لأنه يمكن أن يزيد من درجة حرارة الجسم، ويعمل على تعزيز نظام المناعة، وتحسين الدورة الدموية، كما أن له خصائص مضادة للالتهابات، وبالتالي هو فعال فى علاج الصداع النصفى.

المكونات

-شريحة واحدة من الزنجبيل أو ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور (15 جرام)

-كوب من الماء (250 مل)

– ملعقة عسل

الطريقة:

أغلي الماء ثم أضف الزنجبيل إليه.اتركه لمدة 10 دقائق ثم قم بتحليته بقليل من العسل.اشربه ساخناً قدر المستطاع وأنت تسترخي في السرير.

ثانياً وصفة خل التفاح

الطريقة:

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح (30 مل)

كوب من الماء (200 مل)

الطريقة:

أضف ملعقتين من خل التفاح إلى كوب من الماء ويخلط جيدا.اشرب هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع قبل النوم.يساعد هذا المشروب على تطهير الجسم من السموم وتقليل ضغط الدم المرتفع، حيث أن كل هذه العوامل مرتبطة بالصداع النصفي.