الزمالك يهزم الترجي ويضع قدما في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حقق الزمالك المصري فوزا ثمينا على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الجمعة.

وافتتح عبد الرؤوف بن غيث التسجيل للترجي في الدقيقة 27 من المباراة التي أقيمت في استاد القاهرة، فيما أحرز محمد أوناجم هدف تعادل الزمالك في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وأضاف أشرف بنشرقي هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 72، فيما اختتم محمود علاء الثلاثية في الدقيقة 90+4 من ركلة جزاء.

ولعب الترجي منقوصا من لاعب في آخر 17 دقيقة، بعد طرد محمد بن رمضان في الدقيقة 73.

وبهذا وضع الزمالك قدما في الدور نصف النهائي، علما بأن لقاء العودة سيقام في تونس يوم 6 مارس/أذار المقبل.