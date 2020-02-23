الزمالك يعلن انسحابه من الدوري المصري

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن نادي الزمالك عدم استكمال مبارياته في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وذلك قبل يوم واحد من مباراة القمة المرتقبة أمام غريمه الأهلي، وذلك اعتراضا على العقوبات الموقعة عليه من قبل الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وقال الزمالك في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي إن مجلس الإدارة قرر بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت منع مرتضى منصور، رئيس الزمالك، من المشاركة في أنشطة كرة القدم لمدة 3 مباريات، وتغريمه مالية 200 ألف جنيه، ضمن حزمة عقوبات على الناديين، بعد مباراة كأس السوبر المحلي، الخميس الماضي.

وشهدت المباراة، التي حسمها الزمالك 4-3 بركلات الترجيح، أزمة عنيفة عقب نهايتها حيث دخل لاعبي الفريقين في تراشق لفظي واشتباكات بالأيدي.

وأدلى مرتضى منصور قد أدلى بتصريحات لقناة ناديه التليفزيونية، بعد الإعلان عن العقوبات مساء أمس السبت قال فيها: «لن نكمل الدوري المصري إذا استمرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، كما أننا لن نواجه الأهلي يوم الإثنين المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري».

وأضاف: «لم أتواجد في المباراة من الأساس لتتم معاقبتي، سأذهب إلى وزارة العدل، هذا ضد القانون وضد الدستور فأنا عضو بالبرلمان ولا تجوز معاقبتي دون الرجوع إلى مجلس النواب».