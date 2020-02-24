الزمالك يعدل عن قراره بخصوص مباراة الأهلي في الدوري المصري

(المستقلة) – حسام الدين جمال – تراجع نادي الزمالك عن قراره بالانسحاب من مباراة الأهلي في قمة الدوري المصري المؤجلة من الجولة الرابعة، المقرر لها مساء اليوم الإثنين.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد أعلن مساء الأحد أن الفريق لن يخوض مباراة القمة، ولن يستكمل منافسات الدوري المصري خلال الموسم الحالي، في وجود اللجنة الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم في الوقت الحالي.

وقرر الزمالك خوض مباراة الأهلي لكن ليس بالفريق الأول، حيث سيتم الدفع بفريق مكون من اللاعبين الناشئين والشباب صد الغريم التقليدي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن إقامة المباراة في موعدها، علما بأنها كانت مؤجلة بالفعل من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كذلك فإن الأهلي أكد التزامه بخوض اللقاء وأجرى استعدادته لمواجهة الزمالك بشكل طبيعي.

يذكر أن الأهلي يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 45 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في 15 مباراة.

في المقابل فإن الزمالك يقبع في المركز الثالث برصيد 31 نقطة.