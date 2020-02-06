الزمالك يزيل اسم تركي آل الشيخ من المبنى الاجتماعي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، إزالة اسم تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة السعودية للترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني، من على المبنى الاجتماعي بالنادي الأبيض.

وقال مرتضى منصور في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس: «قررنا إزالة اللافتة المكتوب عليها اسم تركي آل الشيخ من على المبنى الاجتماعي بنادي الزمالك، بسبب استفزازه المستمر لجماهير الفريق مؤخرا».

وأضاف رئيس الزمالك موجها حديثه إلى آل الشيخ قائلا: «صبري عليك نفد، وانتظر مفاجأتي لك».

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وكان آل الشيخ قد كتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك منشورا قال فيه إنه كان يتمنى أن يلتقي الأهلي مع غريمه الزمالك في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، معتبرا الفريق الأبيض هو الأضعف بين المتأهلين.

يذكر أن قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا أقيمت مساء الأربعاء، وأسفرت عن وقوع الزمالك مع الترجي التونسي، والأهلي مع ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي.