الزمالك يرسخ عقدة الترجي المزدوجة في السوبر الأفريقي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – نجح الزمالك المصري في حصد لقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، ليرسخ الفريق الأبيض عقدة مزدوجة لفريق باب سويقة.

الزمالك كان قد فاز على الترجي بنتيجة 3-1 مساء اليوم الجمعة في المباراة التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، ليحقق اللقب الرابع في تاريخه.

عقدة الترجي:

الترجي شارك في كأس السوبر الأفريقي 5 مرات وفاز بلقب وحيد عام 1995، فيما خسر عام 1999 أمام أسيك ميموزا الإيفواري، ثم عام 2012 أمام المغرب الفاسي، و2019 أمام الرجاء المغربي، ثم العام الحالي أمام الزمالك.

ويعد الترجي هو الفريق الوحيد الذي خسر السوبر الأفريقي أمام بطل الكونفدرالية بعد مشاركته كحامل لقب دوري الأبطال، وذلك منذ استحداث بطولة الكونفدرالية عام 2004، وحدث ذلك مرتين عامي 2019 و2020.

عقدة تونسية أمام أندية مصر:

الأندية المصرية تفوقت على نظيرتها التونسية في المواجهات الـ4 التي جمعتهما بالسوبر الأفريقي.

وفاز الأهلي باللقب عام 2007 على حساب النجم الساحلي، قبل أن يفوز المارد الأحمر أيضا على الصفاقسي في 2009 ثم 2014، وأخيرا الزمالك على الترجي.

يذكر أن الأندية المصرية هي الأكثر فوزا في تاريخ البطولة برصيد 10 ألقاب، فيما فازت أندية تونس باللقب 4 مرات.

أرقام قياسية للزمالك:

الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك هو أول مدير فني يفوز بكأس السوبر الأفريقي مرتين متتاليتين، بعد قيادته الرجاء المغربي لتحقيق اللقب العام الماضي، على حساب الترجي أيضا.

وأصبح الهدف الذي سجله محمود إبراهيم (أوباما) للزمالك في الدقيقة الثانية من لقاء الترجي هو الأسرع في تاريخ بطولة كأس السوبر الأفريقي.