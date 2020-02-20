الزمالك يخطف السوبر المصري من الأهلي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – حسم الزمالك لقب كأس السوبر المصري، بفوزه على غريمه التقليدي الأهلي، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس، بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، ليلجأ الفريقان لركلات الترجيح، التي حسمها الزمالك بنتيجة 4-3.

الزمالك شارك في مباراة كأس السوبر بصفته حامل لقب الموسم الماضي من كأس مصر (2018-2019)، فيما شارك الأهلي باعتباره بطل الدوري المصري الممتاز للموسم ذاته.

وبهذا رفع الزمالك رصيده إلى 4 ألقاب بكأس السوبر المصري، فيما يتربع الأهلي على قمة أكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر المحلي، بواقع 11 لقبا.