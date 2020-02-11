الزمالك في السوبر الأفريقي.. انطلاقة غالية وسقوط وحيد

(المستقلة) – حسام الدين جمال – يلتقي فريقا الترجي التونسي والزمالك المصري، الجمعة المقبلة، في مباراة السوبر الأفريقي (2018-2019)، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

الترجي يشارك في البطولة بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بينما يدخل الزمالك اللقاء بصفته بطلا للكونفدرالية الأفريقية.

انطلاقة غالية:

الزمالك بدأ مشاركاته في السوبر الأفريقي بالنسخة الثانية من البطولة عام 1994،، وذلك بصفته بطلا لدوري أبطال أفريقيا عام 1993.

الفريق الأبيض حقق اللقب الغالي بالفوز بنتيجة 1-0 على الأهلي، غريمه التقليدي، الذي شارك بصفته حاملا للقب بطولة كأس الكؤوس الأفريقية (الكونفدرالية حاليا)، في المباراة التي احتضنها ملعب «FNB»في جنوب أفريقيا.

سقوط وحيد:

الزمالك خسر مرة وحيدة في كأس السوبر الأفريقي، وكانت عام 2001، على يد هارتس أوف أوك الغاني، بنتيجة 0-2، في المباراة التي استضافها ملعب بابا يارا في غانا.

الفريق المصري شارك في هذه النسخة باعتباره بطلا لكأس الكؤوس، فيما كان امنافسه الغاني حاملا للقب دوري أبطال أوروبا.

وصافة المتوجين:

حقق الزمالك لقب كأس السوبر الأفريقي 3 مرات في تاريخه، في أعوام 1994 على حساب مواطنه الأهلي، و1997 على حساب مواطنه الآخر المقاولون العرب، و2003 على حساب الوداد البيضاوي المغربي.

وبهذا يحتل الزمالك المركز الثاني بين أكثر الفريق تتويجا بالسوبر الأوروبي، خلف غريمه الأهلي صاحب الـ6 ألقاب، ومتساويا مع مازيمبي الكونغولي الذي حقق اللقب 3 مرات أيضا.

مفارقة مقلقة:

بالنظر للمرات الـ4 التي شارك فيها الزمالك بكأس السوبر الأفريقي، نجد أنه فاز باللقب فقط حينما لعب بصفته بطلا لدوري الأبطال، وخسر المرة الوحيدة عندما دخل المباراة ببطاقة كأس الكؤوس الأفريقية.

يذكر أن بطولة كأس الكؤوس الأفريقية أقيمت بين عامي 1975 و2004، قبل أن يتم دمجها مع بطولة كأس الاتحاد الأفريقي، في بطولة واحدة هي الكونفدرالية.