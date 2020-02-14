الزمالك بطلا لكأس السوبر الإفريقي على حساب الترجي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – فاز الزمالك المصري بلقب كأس السوبر الأفريقي، بتغلبه على الترجي الرياضي التونسي بنتيجة 3-1 مساء اليوم الجمعة.

افتتح يوسف إبراهيم (أوباما) التسجيل للزمالك مبكرا في الدقيقة الثانية من المباراة التي أقيمت بملعب آل ثاني في العاصمة القطرية الدوحة.

وسجل عبد الرؤوف بن غيث هدف التعادل للترجي في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

فيما أضاف أشرف بن شرقي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و90+2.

وكان الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز قد ألغى هدفا للترجي في الدقيقة 85، بداعي عدم صحته.

وبهذا حقق الزمالك، حامل لقب الكونفدرالية، لقب السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، فيما فشل الترجي، بطل دوري الأبطال، في نيل لقبه الثاني بالبطولة.