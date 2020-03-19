الزرقي يؤكد لبلاسخارت عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين وإجراء انتخابات مبكرة

( المستقلة)…..اجرى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الخميس مباحثات، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت.

وأكد الزرفي خلال اللقاء عزمه تشكيل حكومة تمثل كل العراقيين قادرة على تلبية تطلعات المتظاهرين، وقادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها البلاد وإجراء انتخابات نزيهة عادلة في أقرب موعد ممكن.

من جهتها اعربت بلاسخارت عن دعم البعثة الأممية جهود تأليف الوزارة الجديدة، والمساعدة في تذليل العقبات، مشددة على أهمية توفير الأجواء المناسبة التي تمكن الحكومة الجديدة من القيام بواجباتها.( النهاية)