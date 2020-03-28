الزرقي : من أولوياتنا مطالب الحراك بإجراء انتخابات نزيهة والتصدي للانهيارالاقتصادي المحتمل

( المستقلة)…. أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي ثقته بقدرة العراق على تخطي ازمتي “كورونا”، وتراجع أسعار النفط، شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفوءة ، مؤكدا أن “أولويات حكومته هي تلبية مطالب الحراك السلمي بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة والتصدي للانهيار المالي وللاقتصادي المحتمل.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء وتلقته ( المستقلة) اليوم السبت ، أن “الزرفي التقى سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد، وأعرب لهم عن تعازيه لجميع الدول الأوربية التي تفقد يوميا المئات من مواطنيها جراء تفشي وباء كورونا، معلنا عن تعاطفه مع أسر الضحايا في دول الاتحاد التي طالما وقفت إلى جانب العراق في الكثير من القضايا الملحة والمصيرية”.

واستعرض الزرفي خلال لقائه سفراء دول الاتحاد الأوربي المعتمدين في بغداد “حجم المخاطر التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم في ظل المخاوف الناجمة عن انتشار الوباء وماخلفه من تداعيات شلّت حركة الاقتصاد والسوق العالمية”.

و نبه الزرفي بحسب البيان الى “المخاطر الجدية التي خلفها تراجع أسعار النفط العالمية، مشددا على ثقته بقدرة العراق على تخطي الأزمة الجديدة لامتلاكه من الثروات ما يعوضه من خسائر شريطة توفر الإدارة الحكومية الكفوءة”

كما أطلع الزرفي “السفراء على مسارات تشكيل حكومته، مؤكدا أن “أولويات حكومته هي تلبية مطالب الحراك السلمي بإجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة والتصدي للانهيار المالي وللاقتصادي المحتمل، والعمل على خفض مستوى الفقر في البلاد واستعادة السلم الأهلي وبسط سلطة القانون”.

من جانبهم أعرب السفراء عن تمنياتهم للعراق باستعادة عافيته وتحقيق الاستقرار المنشود، ولرئيس الوزراء المكلف إنجاز مهمته بما يلبي تطلعات الشعب، ويعزز مكانة العراق المعهودة بالمنطقة والعالم.

وحضر اللقاء سفراء ايطاليا والمانيا وفرنسا والسويد واليونان وبولندا وكرواتيا وبعثة الإتحاد الأوربي وممثل عن وزارة الخارجية العراقية. ( النهاية)