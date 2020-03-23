الزرفي ينفي عقده صفقة مع رئيس الجمهورية لتولى رئاسة الحكومة

المستقلة …أكد المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، اليوم الاثنين، بأنه لم يعقد أي صفقة مع رئيس الجمهورية برهم صالح لتولي المنصب، كاشفاً عن حقيقة ما يتردد كونه مرشح الولايات المتحدة.

وقال الزرفي في حديث صحفي نقلته صحيفة الشرق الاوسط تابعتها المستقلة، إن “طريقة تكليفي جاءت طبيعية كوني أحد المرشحين للمنصب، ونفاد المهلة الدستورية المقررة لاختيار مكلف لتشكيل الحكومة، ولم تكن عبر صفقة بأي شكل من الأشكال مع الرئيس برهم صالح”.

وأضاف الزرفي أن “طريقة التكليف طبيعية جداً، خصوصا أن رئيس الجمهورية استنفد كل الطرق التي يمكن اتباعها؛ سواء التزامه المهلة الدستورية، وطلبه من الكتل السياسية المعنية بالأمر حسم الأمر قبل يوم من نهاية المهلة، فضلاً عن توجيه استفسار إلى المحكمة الاتحادية”.

وحول ما يقال عن أنه خيار أميركي للمنصب، أكد: “إنني خيار عراقي أولاً وآخراً، وإن كون المرء اضطر في فترة من حياته حيث ضاقت السجون والمعتقلات في زمن النظام السابق، للذهاب مجبراً إلى هذا البلد أو ذاك، من ضمنها الولايات المتحدة، ليصبح أميركياً، فإن هذا منطق لا يقبله العقل”.

وأوضح أن “ما يهمني بالدرجة الأساس هو بناء علاقات متوازنة مع جميع دول المنطقة؛ سواء كانت عربية حيث إن محيط العراق عربي، وإسلامية حيث إن محيط العراقي إسلامي أيضاً، بالإضافة إلى إقامة علاقات دولية متوازنة مع القوى الإقليمية والدولية على قاعدة المصالح المشتركة مع أولوية لمصالحنا الوطنية”.