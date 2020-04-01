الزرفي يناقش ملف المهجرين مع وزير الهجرة ورئيس صندوق اعمار المناطق المتضررة

المستقلة ..التقى رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي في مقر إقامته ببغداد كل من وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي.

وذكر بيان لمكتب الزرفي الاعلامي الذي تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، ان رئيس الوزراء المكلف “استعرض مع موسى آخر تحديثات خارطة التواجد المناطقي للمهجرين والنازحين داخل العراق وخارجه، والمعوقات التي تحول دون عودتهم الى مدنهم وقراهم”.

فيما قدم رئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي “عرضا مفصلا لخطط وبرامج الصندوق في ملف إعادة بناء المدن المدمرة جراء إحتلال تنظيم داعش الإرهابي، وحجم المشاريع المنفذة في محافظات ديالى والانبار وصلاح الدين ونينوى”.

من جهته أكد الزرفي “عزم حكومته العمل بحرص ومسؤولية لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك”.

كما أعرب رئيس الوزراء المكلف عن “نيته إطلاق حملة وطنية كبرى للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية في عموم العراق”.

منوها إلى “تلقيه إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الأتحاد الأوربي للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية”.