الزرفي يستشهد بآية قرانية لاعلانه انطلاق اجراءات تشكيل حكومته

المستقلة ..استشهد رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، بأية من القران الكريم، لإعلان انطلاق اجراءات تشكيل الحكومة المؤقتة.

ونشر الزرفي عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، آية قرآنية من سورة الشورى “وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ” في إشارة الى بدء إجراءات تشكيل حكومته.

بسم الله الرحمن الرحيم ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ صدق الله العلي العظيم — عدنان الزرفي Adnan Alzurfi (@adnanalzurfi) April 4, 2020

واكد الزرفي أمس، انه “كلف بتشكيل الحكومة دستورياً وإن مشاوراته مستمرة لحين إكمال الكابينة الوزارية وعرضها على البرلمان”.

وأضاف “سيتم اليوم السبت تقديم البرنامج الحكومي مع طلب رسمي إلى رئيس مجلس النواب، لعقد جلسة نيل الثقة وسيتم تشكل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من البرلمان العراقي بعد التشاور مع الكتل النيابية وبما يلبي مطالب الشارع العراقي”.