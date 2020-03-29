الزرفي : يدعو لرفع أو تخفيف العقوبات على إيران ويحذر من “كارثة إنسانية” لها

( المستقلة)….دعا رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي اليوم الأحد إلى رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، محذرا من “كارثة إنسانية” لها وتداعيات صحية وأمنية على العراق.

وقال الزرفي في تغريدة له على تويتر، إن “مساعدة ايران في مواجهة فايروس كورونا سيساهم في منع كارثة إنسانية يعاني الشعب الإيراني منها بشكل مخيف”.

وأضاف أنه “على المجتمع الدولي مساعدتهم برفع او تخفيف العقوبات وتوفير العلاجات الطبية لما لذلك من تداعيات صحية و أمنية على العراق كونه الجار الأكثر امتداداً وارتباطاً بالجمهورية الإسلامية”.( النهاية)