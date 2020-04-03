الزرفي يجب تسليح الجيش العراقي من الدول الكبرى والغانمي يؤكد خلو الجيش من كورونا

( المستقلة)… أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي عدم تسجيل إصابات في صفوف الجيش العراقي بفيروس كورونا، فيما شدد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على أهمية استكمال تسليح الجيش العراقي من قبل الدول الكبرى.

وذكر بيان لمكتب الزرفي وتلقته ( المستقلة)… أن “الأخير استقبل رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن عثمان الغانمي، وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنية التي يشهدها البلد”،

واوضح البيان أن “الغانمي قدم عرضا عن العمليات التي تقوم بها القطعات العسكرية لملاحقة ما تبقى من فلول عصابات داعش الإرهابية والتنسيق الكامل بين جميع القطعات”.

وأكد الغانمي “استمرار هذه العمليات للتصدي لهذه العصابات والقضاء عليها اضافة الى تدريب القوات المسلحة من قبل قوات التحالف الدولي لتطوير قدراتها”.

كما أكد رئيس اركان الجيش “اتخاذ كافة التدابير الوقائية لقواتنا المسلحة والتي ادت للحفاظ عليها من جائحة كورونا وعدم وجود اصابات فيها”.

من جانبه شدد الزرفي على “أهمية استكمال تسليح الجيش العراقي من قبل الدول الكبرى والعمل الجدي لتطوير قدراته وتدريبه بما يعزز من امكانياته في حماية البلد وابناء شعبنا”، مشيدا بـ”الاجراءات المتخذة لحماية قواتنا المسلحة من جائحة كورونا واهمية الاستمرار باتباع التعليمات والوصايا من قبل الجهات المختصة”.( النهاية)