الزرفي يتعهد بتوفير الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات المبكرة نزولا عند رغبة الحراك الشعبي

( المستقلة)… تعهد رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي يوم الاحد بعمل حكومته وفي حال تشكيله بتوفير الأجواء الملائمة لإجراء انتخابات المبكرة نزولا عند رغبة الحراك الشعبي في البلاد.

وذكر بيان لمكتب الزرفي وتلقته ( المستقلة)… اليوم الأحد ” جاء ذلك خلال لقائه وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، برئاسة رئيس مجلس المفوضين القاضي جليل عدنان”.

وقال البيان انه جرى بحث الاليات الواجب اتباعها لإجراء الانتخابات المبكرة وفق منهاج الحكومة الجديدة.

واضاف البيان ان الزرفي اكد خلال اللقاء على ضرورة تلبية أهم مطلب رفعته ساحات التظاهر وشددت عليه المرجعية الدينية العليا والمتمثل بانتخابات مبكرة حرة ونزيهة تضمن تمثيلا نيابيا عادلا لكل العراقيين.

وشدد على أهمية اتباع المعايير الدولية بالاستعانة بالأمم المتحدة لتحقيق هذا المطلب الأساسي خلال مدة لا تتعدى سنة واحدة من تأريخ بدء عمل الحكومة، متعهدا بأن تعمل الحكومة الجديدة على استعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون لتوفير الأجواء الملائمة لهذه الانتخابات.

من جهته أكد وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعي المفوضية على الالتزام بالمدة التي تضعها الحكومة لإجراء الانتخابات، منوها إلى أن المفوضية الجديدة التي تسلمت المهمة حديثا تعمل حاليا على إعادة النظر بكامل الجهاز الإداري والفني داخل المفوضية وتصفية كل المتعلقات السابقة، وصولا إلى مفوضية قادرة على القيام بواجبها وتنفيذ أولى مهماتها الأساسية وهي الانتخابات المبكرة.

وضم وفد المفوضية كل من رئيس الإدارة الانتخابية المستشار أحلام عدنان وعضوي مجلس المفوضين القاضيين عباس فرحان وفياض ياسين.( النهاية)