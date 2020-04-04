الزرفي يبين للأمم المتحدة خططه وطموحاته لتجاوز التحديات في العراق

(المستقلة )…. قال رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي إن برنامجه الحكومي يحتوي على خطط طموحة لتجاوز التحديات في العراق.

وقال بيان لمكتب الزرفي وتلقته ( المستقلة)… اليوم السبت ” جاء ذلك خلال استقباله رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت”.

ذكر البيان أنه “جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في العراق وعمل بعثة الامم المتحدة وخططها المستقبلية ودعمها للانتخابات المبكرة ومساعدتها في اجراء انتخابات نزيهة تم تحديد سنة لإجرائها في البرنامج الحكومي الذي تم تقديمه لمجلس النواب”.

وقال الزرفي، خلال اللقاء، إن “العراق يمر بتحديات كبيرة ووضعنا الخطط اللازمة لتجاوز العديد من هذه التحديات التي كانت من اوليات منهاجنا”.

وأضاف أن برنامجه الحكومي يتضمن “المباشرة بالتحضير للانتخابات المرتقبة فور نيل حكومته ثقة البرلمان”، مشددا على “أهمية مساعدة البعثة الاممية والمجتمع الدولي للعراق خلال المدة المقبلة”.

وكان الزرفي قد قدم في وقت سابق برنامجه الحكومي إلى البرلمان مصحوبا بطلب لتحديدة جلسة منح الثقة لتشكيلته الوزارية التي قالت إنها اكتملت.

ويواجه الزرفي معارضة من قوى شيعية بارزة وعلى رأسها ائتلاف الفتح بزعامة هادي العامري، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.( النهاية)