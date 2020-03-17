الزرفي يبدأ اولى لقاءاته بالحلبوسي وعبد المهدي

( المستقلة ) … اجتمع عدنان الزرفي المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، مساء الثلاثاء، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ورئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.

وذكر بيان لمكتب الحلبوسي ان الاخير جدد التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة تتبنى الخطوات الإصلاحية، وتضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي متطلبات المرحلة.

من جانبه اكد عبدالمهدي الاستعداد لتسهيل عمله وتسخير كل الإمكانات لنجاح مهامه، كما جرى الاتفاق على تحقيق متطلبات التكليف بمايعزز التجربة الديمقراطية.

وكلف رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح الثلاثاء محافظ النجف السابق عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة.

ويتعين على الزرفي، العضو السابق في حزب الدعوة المعارض، خلال 30 يوما تشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة.

وجاء تكليف الزرفي بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة لتعذر إيجاد توافق سياسي، وبالتالي لا تزال حكومة عادل عبد المهدي المستقيل منذ ديسمبر/كانون الأول، تقوم بتصريف الأعمال.( النهاية)