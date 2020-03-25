الزرفي يبحث مع سفراء الدول بمجلس الأمن “التحديات” التي تواجهه بتشكيل الحكومة

( المستقلة)… بحث رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي مع سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي “التحديات” التي تواجهه في تأليف الحكومة العراقية الجديدة.

وذكر بيان لمكتب الزرفي وتلقته ( المستقلة)… اليوم الأربعاء أن “الأخير التقى ظهر اليوم الأربعاء في مقره بالعاصمة بغداد، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي كل من روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وتناول اللقاء سلسلة الازمات التي تواجه العراق ودول المنطقة والعالم على خلفية المخاطر الصحية جراء انتشار وباء كورونا، والإقتصادية بسبب إنهيار اسعار النفط في السوق العالمية، ومستقبل العلاقات الدولية جراء التداعيات الخطيرة لهذين التحديين”.

وأضاف البيان أن “اللقاء تدارس الوضع السياسي في العراق وما آل اليه في ظل تأخر تشكيل الحكومة”، لافتا إلى أن “الزرفي قدم للسفراء الخمسة رؤيته حيال تشكيل حكومة وطنية تمثل كافة ألوان الطيف العراقي، تتسم بالكفاءة والقدرة على مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية بمسؤولية.

وشدد الزرفي وفقا للبيان على “ضرور الإستجابة لمطالب المتظاهرين والمعتصمين في مدن وسط وجنوب العراق، وإجراء إنتخابات مبكرة حرة ونزيهة بالتعاون مع الأمم المتحدة، تضمن تمثيل نيابي عادل وشفاف لجميع المكونات من دون إقصاء أو تهميش، والقضاء على المظاهر المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة بما يحفظ هيبتها ويصون سيادة العراق”. ( النهاية)