الزرفي يؤكد ضرورة تأمين رواتب المتقاعدين ومفردات البطاقة التموينية

( المستقلة)… أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على ضرورة تأمين مفردات البطاقة التموينية ورواتب المتقاعدين.

واطلع الزرفي خلال لقائه وزير التجارة محمد هاشم العاني ورئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد الساعدي، على الإجراءات المتبعة للحيلولة دون تضرر الأسر من ذوي الدخل المحدود جراء تفشي وباء كورونا”.

وأكد الزرقي أن “الأزمة الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبقة ذات المستوى المعيشي المتدني”.

وشدد رئيس الوزراء المكلف على ضرورة “تأمين وتوزيع مفردات بطاقة التموين ورواتب المتقاعدين”، مشيرا أن “هذا الملف يشكل أولوية في أي خطة طوارئ توضع لمواجهة تداعيات هذا الوباء”.

من جهتهما استعرض العاني والساعدي عمل وزارتي التجارة وهيئة التقاعد، في هذا الظرف الراهن، والآلية التي فرضتها الأزمة الصحية والصعوبات المترتبة جراء تزامن تفشي الوباء مع الأزمة الاقتصادية الحادة وتعطل الموازنة العامة للبلاد.( النهاية)