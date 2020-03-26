الزرفي : هيئة الحشد باقية وسيبقى ولاءها وتضحياتها للعراق

( المستقلة)….أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، يوم الخميس، أن هيئة الحشد الشعبي مؤسسة سيبقى ولاءها وتضحياتها للعراق والعراقيين.

الزرفي طمأن الجميع في تغريدة له، وقال إن “هيئة الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية عراقية تأسست بقانون برلماني ومطلب شعبي لمحاربة الارهاب وإنقاذ العراق”، مضيفا “لقد ساهمنا في كتابة القانون وصوتنا للحشد كواجبٍ وطني وخصصنا لها الموازنة الكافية في اللجنة المالية”.

وتابع ان “هيئة الحشد ستبقى مؤسسة رصينة وسيبقى ولاءها وتضحياتها للعراق والعراقيين”.

وتتخوف اطراف شيعية أن يقدم الزرفي الذي تتهم بالقرب من امريكا، بحل هيئة الحشد الشعبي خلال رئاسته للحكومة التي كُلف في تشكيلها.( النهاية)