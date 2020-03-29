الزرفي : من أولوياتنا مواجهة كورونا وتوفير المواد الغذائية وتوزيعها ضمن التموينية

( المستقلة)…. قال رئيس الوزراء العراقي المكلف بتشكيل الحكومة، عدنان الزرفي انه وضع من أولويات حكومته مواجهة تفشي وباء فيروس كورونا، وفيما شدد على إعادة تشكيل خلية الازمة المُختصة بمواجهةِ الفيروس، شدد على توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وتوزيعها ضمن الحصة التموينية.

وقال الزرفي في بيان له تلقته ( المستقلة).. اليوم الأحد ان “احد أولويات برنامجنا الحكومي هو إيلاء الجُهد الأكبر لمواجهة تفشي الوباء بسبب فيروس كورونا من اجل حماية أرواح المواطنين وستتضمن الإجراءات، إعادة تشكيل خلية الازمة المُختصة بمواجهةِ فيروس كرونا لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء ذي الصلة، ومختصين في مجال علوم الفيروسات والاوبئة”.

وأضاف الزرفي انه يجري “تخصيص موازنة مناسبة لتوفير مستلزمات مواجهة الفيروس ‏ وتسخير كافة الإمكانيات الوطنية في القطاع الحكومي والخاص ودعم المنظمات الدولية لمواجهة احتمالات تفشي الفايروس على نطاق واسع‏ واتخاذ الإجراءات الصارمة واللازمة لتطويق انتشار الفايروس وبقوة القانون”.

واوضح رئيس الوزراء المكلف ان ” من الإجراءات الأخرى “طلب العون والمُساعدة من المُجتمعِ الدولي لرفد العراق بالخبرات والمواد الصحية المطلوبة لمواجهة هذا الوباء، وفتح المجال أمام المُبادرات المجتمعية لدعم جهود مكافحة الوباء وتأمين المساعدات التي تقلل من اضرار المرض في النواحي المختلفة”.

وتابع الزرفي ان من ضمن الإجراءات أيضا “العمل على توفير المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وتوزيعها ضمن الحصة التموينية لمساعدة ذوي الدخل المحدود”.( النهاية)