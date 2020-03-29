الزرفي : سنبدأ بـ”لعب دور جدي” في تخفيف حدة الصراع الأميركي – الإيراني

( المستقلة) …. أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، يوم الأحد، أنه سيبدأ بـ”لعب دور جدي” في تخفيف حدة الصراع الأميركي – الإيراني.

وقال الزرفي في تغريدة له، إن “ازدياد التوتر الجيوسياسي في المنطقة وخصوصاً الصراع بين الولايات المتحدة والجارة جمهورية إيران الإسلامية لهُ انعكاسات سلبية على الوضع السياسي والأقتصادي والأمني في العراق”.

وأضاف “لذلك سنبدأ بلعب دور جدي في تخفيف حدة هذا الصراع وإبعاد العراق والمنطقة من تداعياته الخطيرة”.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، دعا الزرفي، إلى رفع أو تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، محذرا من “كارثة إنسانية” لها تداعيات صحية وأمنية على العراق.( النهاية)