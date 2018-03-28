الزراعة تنفي اعتقال أي موظف من مكتب الوزير و تحذر المروجين

(المستقلة)..نفت وزارة الزراعة “نفيا قاطعا” اعتقال أي موظف من مكتب وزيرها، مؤكدة عدم وجود أي حالة اعتقال لموظف من مكتب الوزير بشكل خاص و الوزارة بشكل عام .

وذكرت في بيان ان ما تناولته بعض وسائل الاعلام عن حالات ابتزاز من قبل موظفين في الوزارة خبر عار عن الصحة .

و اشارت الوزارة الى الاحتفاظ بحقها القانوني بمقاضاة من يروج لمثل هذه الاخبار الكاذبة مطالبة “بتوخي الدقة و الحذر و اخذ الاخبار من مصادرها الموثوقة و التأكد من صحتها قبل نشرها و جعلها مادة للتشهير بغير وجه حق و الابتعاد عن الإشاعات المغرضة التي تروج لها بعض الجهات و التي تهدف للتسقيط السياسي سيما و نحن نمر بمرحلة انتخابية مفصلية يعول عليها العراقيون جميعا للتغيير” .