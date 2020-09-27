الزراعة : تشكيل لجان لمتابعة تنقية وتعفير بذور الرتب العليا

المستقلة / – أعلنت وزارة الزراعة عن بتشكيل لجان لمتابعة عمليات تنقية وتعفير بذور الرتب العليا وفي كافة المحافظات لبيان مدى صلاحيتها للزراعة استعداداً للموسم الزراعي المقبل.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاحد، إن وزير الزراعة كريم الخفاجي وجه بتشكيل لجان من دائرة فحص وتصديق البذور إحدى تشكيلات وزارة الزراعة لأجل متابعة إجراءات شركات البذور التابعة للوزارة فضلاً عن القطاع الخاص باجراءاتها لفحص البذور ومدى مطابقتها للمواصفات المعتمدة من قبل المجلس الوطني للبذور”، مشيراً إلى “قرب انتهاء عمليات تنقية البذور وهي في مراحلها النهائية استعدادا لتوزيعها على الفلاحين والمزارعين بوقت قريب وبأسعار مدعومة”.

من جانبه، شدد الخفاجي، وفقاً للبيان، على “ضرورة متابعه تهيئة المستلزمات للموسم الزراعي المقبل وتذليل جميع المعوقات من أجل الاستمرار بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية”، مؤكداً على “الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في عمليات تنقية وتعفير بذور الرتب العليا”.

وأضاف الخفاجي، أن “توجهات الوزارة هي إعطاء القطاع الخاص دوراً كبيرأ في مجال إسناد شركات الوزارة والاستعانة بإمكاناتته من أجل دعم وتوفير المستلزمات الزراعية للمزارعين”، منوهاً إلى “دور الموسسات الرقابية للتأكد من نوعية البذور ومراقبة أعمال تنقيتها وفي مختلف المحافظات”.