الزراعة النيابية تطالب الحكومة الحفاظ على المنتج الوطني ومنع المستورد

المستقلة .. طالبت لجنة الزراعة النيابية، حكومة مصطفى الكاظمي بمنع دخول المنتجات الزراعية والحيوانية حفاظا على المنتج الوطني.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان، تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، إن “الفلاح والمزارع العراقي استطاع وخلال الفترة الماضية والحالية بتعبه ومجهوده من تحقيق الاكتفاء الذاتي لأغلب المنتجات الزراعية والحيوانية”.

وأضاف الشمري أن “على الحكومة مكافأت الفلاح والمزارع المحلي ليس بدفع مستحقاته المالية بل المكافأة الكبرى في أن يرى نتاج تعبه ومجهوده سائداً في السوق المحلية بلا منافس وبأسعار يستطيع الجميع دفعها”.

وأوضح، “لكن للأسف بدلاً من ذلك نرى أن السوق المحلية مليئة بالمنتجات الزراعية والحيوانية المستوردة وبأسعار عالية والمنتج المحلي يباع بأبخس الأسعار ولا يسد الأقل من حقه”.

وعزا الشمري، ذلك إلى “عدم قدرة الدولة على وقف التهريب وغلق المنافذ غير النظامية التي أصبحت وبالاً على الشعب وفرصة للفاسدين لملء جيوبهم أكثر”.

وشدد، على أهمية عدم إدراج أي فقرة خاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانية في أية اتفاقية تعقدها الحكومة مع أية دولة لضمان استمرار زراعة المنتجات المحلية والاكتفاء منها وتصدير الفائض منها كمنفذ جديد للموازنة”.