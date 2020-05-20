الزراعة : الحريق كان في مكتب مدير القانونية وسببه تماساً كهربائياً

المستقلة ..أصدرت وزارة الزراعة ، توضيحاً بخصوص الحريق الذي اندلع داخل غرفة في الطابق الخامس من مبناها بساحة الأندلس وسط بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاربعاء ، إنها “تنفي نفياً قاطعاً بشأن ما روجت اليه بعض وسائل الإعلام حول حرق مبناها”.

وأوضحت، أن “الحريق حدث في الطابق الخامس وتحديدا في مكتب مدير عام القانونية”، مضيفةً أن “الحريق كان حادثاً عرضياً وسببه قد يكون تماساً كهربائياً”.

وتابعت، أنه “نظراً لانتشار الدخان بشكل كثيف مما تطلب الاستعانة بقاطع الدفاع المدني في منطقة الكرادة، وتم اخماد الحريق والسيطرة عليه بشكل كامل ولا اضرار بشرية”.

وكان مصدر في الشرطة أفاد، باندلاع حريق داخل غرفة في الطابق الخامس بمبنى وزارة الزراعة في ساحة الأندلس وسط بغداد.