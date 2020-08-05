الزراعة : اسباب نفوق الاسماك اما الصيد الجائر او أستخدام المبيدات السامة

المستقلة /- اعلنت وزارة الزراعة أن الفحوصات المختبرية للاسماك النافقة لم تثبت وجود اية اصابة بكتيرية او وبائية ،مؤكدة ان نسبة الاسماك النافقة قليلة جدا وليس كما ظهر في وسائل الاعلام من صور قديمة تعود لسنوات سابقة .

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف أن جميع العينات المسحوبة سواء كان للاسماك النافقةاو المياه ضمن منطقة الاصابة وبعد اجراء الفحص المختبري لها اثبتت انها خالية من اية اصابة سواء كان بكتيرية او فايروسية.

واضاف ان سبب النفوق يمكن ان يعزى الى سببين احداهما نتيجة الصيد الجائر المخالف للقوانين السائدة والذي هو بأستخدام المبيدات السامة مستغلين غياب الشرطة النهرية في تلك المنطقة مما اتاح للصيادين مخالفة قوانين الصيد والسبب الثاني وهو المرجح انه نتج عن تلوث بيئي في مياه الهور نتيجة لوجود كثافة بالقصب والبردي والنفايات في منطقة النفوق المحددة ، مما يتسبب بانخفاض سرعة الجريان ومستويات الاوكسجين المذاب كما و تزامن مع ارتفاع معدلات درجات الحرارة و التي وصلت الى اكثر من ٥٠ درجة مئوية يوم حدوث نفوق الاسماك والتي ساهمت الى حد ما في انخفاض مستوى الاوكسجين.

واشار الى ان مساحة الاصابة تقدر بعشرة كيلومترات وهي جزء من المسافة الكلية لهور الدلمج والذي طوله ٤٠كم مما ثبت ان الاصابة انحصرت ضمن العشرة كم من جهة الديوانية في حين خلت المسافة المتبقية والتي تقدر ٣٠كم من جهة محافظة واسط من اية حالة نفوق وهذا مؤشر قوي يدل على تاثر محدود بسبب عوامل مكانية ، موضحا ان هذه المسافة من الهور التي تقع ضمن محافظة الديوانية هي نقطة يصب فيها النهرالثالث وهو قناة مستخدمة للبزل والمياه المالحة الغير الصالحة والملوثة بالنفايات ومخلفات المعامل والمستشفيات وهذا هو الغرض من انشائها مما يزيد من التلوت البيئي للهور.

ونوه النايف الى نسبة الاسماك النافقة قليلة جدا وليس كما ظهر في وسائل الاعلام من صور قديمة ، تعود لسنوات سابقة مؤكداً ان الوزارة تتابع عن كثب اسباب هذا الحادث والوقوف على تداعايته ومحاسبة من يقف وراءه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة حرصا منها على حماية الثروة السمكية واقتصادنا الوطني.