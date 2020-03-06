الرياض تهاجم ايران : ادخلت سعوديين وسط تفشي كورونا

المستقلة /قال بيان حكومي، الخميس، إن السعودية نددت بإيران لسماحها بدخول مواطنين سعوديين وسط تفشي فيروس كورونا، ودعتها للإفصاح عن هويات السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ أول فبراير/ شباط.

وحث البيان المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية الإفصاح عن ذلك فورا. وقال إنه سيتم استثناء المسافرين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة.

وسجلت السعودية خمس حالات إصابة بالفيروس الذي تشبه أعراض الإصابة به أعراض الإنفلونزا. وزار أربعة من المصابين إيران في الآونة الأخيرة عبر البحرين أو الكويت، لكنهم لم يكشفوا عن تفاصيل سفرهم. والإصابة الخامسة زوجة أحدهم.

وشدد البيان على أن هذا السلوك “يحمل طهران المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس، وانتشاره عبر العالم، وتشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية”.

وإيران بؤرة تفشي للفيروس في الشرق الأوسط، وقد سجلت 107 حالات وفاة بسبب الفيروس، لتأتي بعد إيطاليا التي سجلت أعلى عدد وفيات خارج الصين التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة قبل شهرين.

وتضم إيران عددا من المزارات المقدسة لدى الشيعة الذين يمثلون أقلية في السعودية. ويتنافس البلدان على النفوذ في المنطقة.

وفي محاولة لمكافحة تفشي الفيروس، منعت السلطات السعودية دخول السياح القادمين من 25 دولة على الأقل ظهر فيها فيروس كورونا، وفرضت يوم الثلاثاء قيودا على توافد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي.