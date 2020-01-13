الرياضة البرلمانية : زيارة مرتقبة لـ عدنان درجال لاجراء تسوية مع اتحاد الكرة

المستقلة … أعلنت لجنة الشباب والرياضة النيابية، أن رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود أعلن استعداده وأعضاء الاتحاد لقبول مقترح النجم الدولي السابق عدنان درجال لاجراء تسوية وحل “المشكلة” بين الطرفين، فيما كشفت عن زيارة مرتقبة لدرجال إلى بغداد من أجل إكمال “التسوية”.

وقال رئيس لجنة الرياضة البرلمانية عباس عليوي في مؤتمر صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين، إن “رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم أوضح استعداده وأعضاء الاتحاد بقبول مقترح عدنان درجال لاجراء تسوية وحل المشكلة بينه وبين الاتحاد حيث تم تكليفنا بدور الوسيط بهذا الأمر”، مبيناً أنه “جرى اتصال هاتفي مفتوح وبحضور أعضاء اللجنة مع درجال وأبلغناه بموافقة الاتحاد على المقترح المقدم من قبله حيث أكد درجال على حضوره إلى بغداد لإكمال التسوية”.

وأضاف، أن “اللجنة كانت متواصلة مع جميع الأطراف واستمعت اليهم وعقدت أكثر من جلسة بشكل منفصل والتقت بممثل الاتحاد الدولي واطلعت على كل مجريات القضية”، لافتا إلى أننا “أوضحن للمتخاصمين ولأصحاب الشأن المخاطر التي تنتج من هذا الصراع ومنها العقوبات الدولية التي قد تتعرض لها الرياضة العراقية، كما أرسلنا رسالة إلى رئيس البرلمان والحكومة ووزير الشباب والرياضة بينا فيها الملاحظات حول موضوع شكوى درجال والتمسنا روح الوطنية العالية من الجميع”.

ودعا عليوي الرياضين والإعلاميين إلى “توخي الدقة في استخدام المفردات التي قد تسبب ضرراً بالشخصيات المتخاصمة والتي لمسنا منها روحاً وطنية عالية وايثاراً كبيراً وإخلاصاً حقيقياً في إنهاء المشكلة بطريقة ودية”، موضحاً أن “بقية الأمور التي يترتب عليها آثار أخرى فانه ليس من شأن اللجنة وانما هناك جهات أخرى معنية بالأمر”.