الروتين المسائي لتجنّب مضاعفات السكري

المستقلة /تفادي المضاعفات التي يسببها ارتفاع الجلوكوز من أهم أهداف إدارة حالة السكري والسيطرة عليها. وتزداد احتمالات ارتفاع نسبة السكر بالدم خلال المساء والليل مقارنة بالنهار الذي يكون الإنسان فيه نشيطاً نسبياً. لذلك، يُنصح باتباع روتين مسائي لضبط الجلوكوز كالتالي:

* اختيار أطعمة خالية من النشويات لوجبة العشاء، وتناول البروكلي والخضروات الورقية والفلفل، ويمكنك إضافة بعض الفول أو البقول أو البطاطا الحلوة أو الأرز البني مع ضبط الكمية.

* المشي 30 دقيقة يومياً على الأقل روتين هام وضروري للسيطرة على نسبة الجلوكوز، ويُنصح بأن يكون ذلك خلال النصف الثاني من النهار وقبل حلول المساء.

* تنظيف الأسنان جيداً بالمعجون والفرشاة، وتخليل ما بين الأسنان بالخيط. يرتبط السكري بمضاعفات والتهابات للثة، لذلك تعتبر العناية بالفم من الروتين المسائي.

* تأكّد من عدم وجود جروح أو خدوش في جلد القدم كل مساء. وفي حالة وجود خدش عليك بتطهيره جيداً قبل الذهاب إلى الفراش، لتفادي الالتهابات.