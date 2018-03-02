الركض يقوي وينعش الذاكرة

(المستقلة) … يؤكد علماء جامعة بريغهام يونغ الأمريكية على وجود علاقة بين الجري وتحسين الذاكرة، لأنه يخفض من التأثير السلبي للإجهاد المزمن في الحصين.

يشير الباحثون في نتائج دراستهم بشأن العلاقة بين الجري وتحسين الذاكرة التي نشرت في مجلة علم الأعصاب، إلى أن تذكر المعلومات يتم بصورة مثالية في حال الانتقال المتشابك بين خليتين عصبيتين، وتسمى عملية تقوية طويلة الأجل. ولكن الإجهاد المزمن أو الإجهاد لفترة طويلة يضعف الانتقال المتشابك وهذا له تأثير سلبي في الذاكرة.

لتأكيد وجود العلاقة بين الجري وتحسين الذاكرة، أجرى الباحثون تجارب على الفئران المخبرية، تعرضت إلى إجهاد. بينت نتائج هذه التجارب أن الفئران التي ركضت داخل دولاب يدور، كان مؤشر التقوية طويلة الأجل أعلى بكثير مما لدى الفئران التي كانت هادئة طوال فترة التجربة.

علاوة على أن الفئران التي ركضت في الدولاب أخطأت أقل في تدريبات الخروج من المتاهة، أي أن ذاكرتها كانت أفضل أيضا.

وفقا للباحثين، تثبت هذه النتائج بأنه يمكن تحسين الذاكرة بفضل تمارين الجري البسيطة.