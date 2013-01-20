الركابي : حجب البطاقة التموينية عن عوائل الموظفين سيسهم بشمول اكبر عدد من طبقة الفقراء والمحتاجين
بغداد( إيبا ).. اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية النائب ابراهيم الركابي ،هدف تقليص شمول المواطنين بالبطاقة التموينية وحجبها من عوائل موظفي الدولة الذين يزيد راتبهم عن مليون و500 ألف دينار هو شمول اكبر عدد من الفقراء والمحتاجين من ابناء الشعب بالبطاقة التموينية.
وقال الركابي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة ( إيبا )..” إن قرار وزارة التجارة بحجب البطاقة التموينية عن موظفي الدولة الذين يزيد راتبهم عن مليون و500 ألف دينار هو قرار صائب يهدف الى شمول اكبر عدد ممكن من الطبقات الفقيرة والمحتاجين من ابناء الشعب “.
وأضاف ” ان وزارة التجارة تفاتح سنويا جميع وزارات ودوائر الدولة لاطلاعها على الموظفين الذين يشملهم القرار بحجب البطاقة التموينية كي لا يحدث فساد وعدم مساواة بين الفقير والغني .
وتابع الركابي ” أن هدف اللجنة الاقتصادية ووزارة التجارة هي استقرار البطاقة التموينية على طبقة الفقراء والمحتاجين وأضافة مواد تموينية اخرى على البطاقة كي تسد جميع احتياجات أنباء الشعب “.
وطالبتْ وزارة التجارة جميع المؤسسات الحكومية بتزويدها ببيانات الموظفين الذي يزيد راتبهم عن مليون و500 الف دينار لحجب مفردات البطاقة التموينية عنهم، واصدرت الضوابط والتعليمات الخاصة بالحجب أو الرفع عن الافراد المشمولين بقرارات الحجب للبطاقة التموينية.
واوضح تقرير للوزارة الضوابط والتعليمات الاساسية لحجب مفردات البطاقة التموزينية عن العوائل ممن يزيد راتب المعيل الكلي عن مليون و500 الف دينار مع ضوابط رفع الحجب عن المشمولين من ذوي الدخول العالية.
وذكر التقرير ان المشمولين بالحجب من يزيد راتبه عن مبلغ مليون و500 الف دينار، اذ ان المشمول بالحجب اذا كان رب الاسرة فيتم حجب مفردات البطاقة التموينية عن جميع افراد الاسرة وحجب الحصة التموينية عن المشمولين من المتزوجين ضمن بطاقة عائلته وحصة زوجته واطفاله واذا كان الشخص ذكر أو انثى وهو ليس رب اسرة ومشمول بالحجب فتحجب حصته فقط اذا كان غير متزوجا. (النهاية)
السلام عليكم سبق وأن حجبت بطاقتي التموينية عن عائلتي البالغ عددهم 13 نفر لأن راتبي الكلي مليون ونصف المليون والان احلت على التقاعد القسري ورفع الحجب يعتمد على هوية التقاعد والتي لاتصدر قبل مرور عدة أشهر ارجوا الايعاز لدوائر البطاقه التموينية بالاعتماد على كتب الأنفكاك الصادرة من الدوائر لصعوبة الحياة في ظل هذه الظروف الصعبة
السلام عليكم@اريد اسال عضو البرلمان محجوبه بطاقته لو لا ؟اريد جواب؟اصحاب الدرجات الخاصه؟محجوبه لو لا العسكريين بالخضراء كلهم مليونين فما فوق محجوبه بطاقتهم؟ليش؟بس على الفقير؟يعني انا عندي سبع نفرات واربعه منهم طلاب وبالايجار اشلون اعيشهم غير انتم كاعد اتكولون بوك افسد اداريا وهذا ممنوع فب قاموسي فحسبي الله فيكم ونعم الوكيل؟
قد يكون القرار في نوع من الصحة .. ولكن يجب التعديل .. يعني اكو موظف راتبه مليون ونص وعند طفل او طفلين .. وموظف عنده 8 اطفال وزوجه واحتمال عنده اخت او اخ في ذمته ..
والاهم من هذا هو انتوا شنو الي موفري بالبطاقة صحين منتهي الصلاحية لو سكر لو 3 لشهر لورز ميصلح علف حيوانات .. واحنة بلد اكبر ميزانية بالعالم واغنى بلد وشعبه افقر شعب ..
حسبنا الله ونعم الوكيل
والله حرام عليكم اتقوا الله بالشعب ..
انا موظف وعائلتي 12 نفر واسكن ايجار 500 الف شهريا والله حرررررررررررااااااام تحجبون البطاقة عني ياحراميه ياكفره الله ينتقم منكم سوف تجعلوني اغوص بالفساد الاداري حتى اعوض ماسرقتموه من لقمه أطفاااااالي وثبت لي ان صدام اشرف وارحم منكم ياخونه
يعني ياعباقره شلون يعيش مؤظف راتبه مليون ونص وعنده عشر نفرات او اكثر الله ينتقم منكم