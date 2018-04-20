الرقابة تحذف قبلة روبي وداود في رمضان

(المستقلة)..يلتقي النجمان روبي وأحمد داود في مسلسل “اهو دا اللي صار” والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته إلى جانبهما كل من سوسن بدر ومحمد فراج، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حاتم علي.

وكان لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية قرارًا صارمًا بحذف مشهد لقبلة تجمع ما بين روبي وأحمد داود ضمن أحداث المسلسل، لاعتباره مشهدًا غير لائق في الموسم الرمضاني، وجاء هذا القرار تزامنًا مع قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع احتواء الأعمال الرمضانية أي مشاهد خارجة.

ومن المقرر أن تقدم الفنانة روبي في العمل أكثر من شخصية محورية، خاصة أنه يدور في أكثر من عصر زمني، إذ تجسد في بداية الأحداث دور صحفية تعمل في إحدى الصحف واثناء عملها تحاول اكتشاف سر أحد القصور والسؤال عن تاريخه، ومن خلال قراءتها للتاريخ وبالاندماج في القصة تذهب الأحداث إلى عصر آخر لنجد روبي ابنة خادم هذا القصر الذي يتوفى، فتقرر سيدة القصر “سوسن بدر” تبني طفلته الصغيرة لتعاملها بعطف مثل ابنتها وتعلمها اللغات والموسيقى والرسم والشعر والقراءة.

ولكن تنقلب الأحداث رأسا على عقب عندما يعود “يوسف” نجل الفنانة سوسن بدر من الخارج ويقع في حب روبي وهو ما ترفضه والدته، خاصة أنها حتى وإن تولت تربيتها بعد تبنيها لكنها لا تنسى أنها خادمة، لترفض هذه العلاقة وتتسبب في ألم نفسي لروبي وتجعلها تسافر لبلاد الصعيد لتبدأ عصرا زمنيا جديدا.

وفي هذا العصر الجديد تجسد روبي فتاة صعيدية تزوجت ولديها ابنتان، قبل أن ينتشر في بلدها وباء، ويطلق على إثره المسؤولون تحذيرات وقائية، لتختبئ روبي وابنتاها داخل إحدى الغرف وتنفذ التعليمات الوقائية لتنقذ نفسها وأسرتها، في الوقت الذي يصاب فيه كل أفراد البلد بالمرض نتيجة جهلهم وعدم قدرتهم على قراءة التعليمات ليتوفوا بينما تبقى روبي “المتعلمة” وبناتها على قيد الحياة.