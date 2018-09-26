الرقابة الصحية في ذي قار تتلف اكثر من ثلاثة اطنان من الجبن الايراني

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف /..اعلنت شعبة الرقابة الصحية في دائرة صحة ذي قار عن اتلاف 3055 كغم من الجبن المستورد من ايران غير الصالح للاستهلاك البشري .

وقال بيان عن صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” كمية الاجبان التي اتلفت غير منتهية الصلاحية الا انها تالفة فيزياويا بسبب سوء طريقة الخزن “.

واشار الى ” اتلاف المادة في منطقة الطمر الصحي وفق محضر اتلاف اصولي “.