الرقابة الإدارية: المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد امتداد لدور مصر المتميز

المستقلةً- القاهرةً- وليد الرمالي

أكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء شريف سيف الدين، أن المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد امتداد لدور مصر في دعم وكفاح دول أفريقيا، وإصلاح الإتحاد الإفريقي.

وأضاف رئيس الرقابة الإدارية ـ خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد، التي عقدت بشرم الشيخ، امس الأربعاء 12 يونيو، أن المنتدى يعكس إدراك مصر لحتمية العمل المشترك جنبا إلى جنب مع أشقائها من الدول الإفريقية لمواجهة تحديات التنمية والاستقرار بالقارة انطلاقا من قناعتها بوحدة التاريخ والمصير بين أبناء القارة الإفريقية.

وأوضح أن هذا اللقاء المتميز يعد امتدادا للدور الذي بدأ منذ عقود في دعم كفاح دول إفريقيا ونضالها من أجل الحرية والتقدم، فضلا عن جهود تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية وإصلاح الاتحاد الإفريقي ،مشيرا إلى أنه على الرغم مما حققته الدول الإفريقية من نجاحات في كافة المجالات المختلفة عانت شعوب بعض دول القارة كثيرا من ضياع وسرقة مقدراتها وأحلامها نحو مستقبل أفضل .

وأشار إلى أن الفساد بات العدو الأكبر، وتقدر خسائره بمليارات الدولارات سنويا ، مما يمثل تحديا هائلا أمام جهود التنمية والاستقرار ، موضحا أن قضية محاربة الفساد واحدة من القضايا التي توافقت عليها الدول الإفريقية كأحد أهم أولويات الأجندة التي اعتمدها الاتحاد الإفريقي كخطة عمل للقارة حتى عام” 2063 “.