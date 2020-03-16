الرصافة تعلن إصابة 7 أشخاص آخرين بكورونا بينهم “غير ملامسين”

( المستقلة) ….أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني سعدون الساعدي يوم الاثنين عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الجديد في جانب الرصافة الى 22 حالة بعد تسجيل 7 حالات جديدة.

وقال الساعدي في بيان له تلقته ( المستقلة)، إن “مستشفيات صحة الرصافة سجلت 7 اصابات جديدة موجبة بفيروس كورونا لاربعة رجال وثلاث نساء ليكون العدد التراكمي 22 حالة، تم شفاء 8 حالات منهم فيما لايزال 14 حالة ترقد بمستشفى ابن الخطيب تتلقى العلاج”.

وأضاف ان “الحالة الاولى هي لرجل بعمر 59 عاما عاد قبل اسبوعين من كركوك، وبعد عودته بيومين بدأت عليه علامات ارتفاع درجات الحرارة والارتجاف وضيق التنفس والسعال وبعد اجراء الفحص اخذ العينات المختبرية في مستشفى الشيخ زايد جاءت النتائج موجبة تؤكد اصابته بالفيروس ونقل على اثرها الى مستشفى ابن الخطيب”.

واوضح الساعدي ان “الحالة الثانية هي لسيدة بعمر 52 عاما من اهالي منطقة الامين تعاني من ارتفاع درجات الحرارة وسعال وضيق تنفس منذ يوم الـ 10 من اذار الجاري لم تسافر ولم تلامس حالات اصابة ولديها امراض مزمنة، وراجعت مستشفى الشيخ زايد يوم امس 15 اذار وتم اخذ عينات لها واظهرت النتائج بانها موجبة مصابة بفيروس كورونا ونقلت الى مستشفى ابن الخطيب”.

وتابع ان “الحالة الثالثة هي لسيدة بعمر 23 سنة من اهالي منطقة الامين وهي زوجة ابن المصاب الحالة الاولى وكانت تعاني من سعال وسيلان الانف ونحول وحمى وحامل في الشهر الرابع تم الشك بإصابتها كونها ملامسة للحالة الاولى في نفس المنزل وتم اخذ العينة منها في مستشفى الشيخ زايد واظهرت النتائج اصابتها بالفيروس وتم تحويلها الى مستشفى ابن الخطيب”.

وافاد الساعدي ان “الحالة الرابعة هي لرجل بعمر 50 سنة يسكن الزعفرانية كان يعاني من سعال جاف وارتفاع بسيط في درجات الحرارة مع تعرق وضعف عام وغثيان منذ الـ12 من الشهر الجاري، ولم يلامس اي حالة موجبة مصابة بالفيروس ولم يسافر الى اي مكان موبوء راجع مستشفى الزعفرانية يوم امس واخذت منه العينة المختبرية وتبين انها موجبة مصاب بفيروس كورونا وتم تحويله الى مستشفى ابن الخطيب”.

ولفت الى ان “الحالة الخامسة هي لسيدة بعمر 48 سنة تسكن المدائن ابنة احد الحالات المصابة بالمرض وتم اخذ عينات منها وعند ظهور النتيجة يوم امس كانت موجبة ومصابة بفيروس كورونا”.

وبين الساعدي ان “الحالة السادسة هي لرجل ملامس لا حدى الحالات الموجبة ايضا وتم رقوده في ردهة العزل في مستشفى ابن الخطيب، اما الحالة السابعة لرجل بعمر 54 عاما كان يعاني من ارتفاع درجة الحرارة وسعال وكان ملامسا لحالة موجبة وكانت نتيجة الفحص موجبة”.

واكد الساعدي ان “ملاكات صحة الرصافة مستمرة بعملها على وتيرة متصاعدة لمتابعة جميع الحالات الواردة لمؤسساتها الصحية المشتبه اصابتها بفيروس كورونا فضلا عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس وحملات التعفير على مدار الساعة”.( النهاية)