الرشيد يوقع عقد توطين رواتب منتسبي وزارة الداخلية

(المستقلة)… اعلن مصرف الرشيد، الاحد، عن توقيع عقد مع وزارة الداخليه لتوطين رواتب المنتسبين الراغبين بالحصول على ماستر كارد (نخيل).

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له تلقته (المستقلة)… ان “المصرف وقع عقد مع وزارة الداخليه لتوطين رواتب المنتسبين الراغبين بالحصول على ماستر كارد (نخيل)”.

واضاف ان “تلك البطاقة ستتيح للمنتسب الحصول على السلف والقروض التي يمنحها المصرف وبدون كفيل ضامن علما ان تلك البطاقة ستحفظ حق الطرفين”.

يذكر ان مصرف الرشيد باشر خلال السنوات الماضية بمنح الموظفين والمتقاعدين سلف وقروض وفق اليات وضوابط معينة.(النهاية)