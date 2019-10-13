الرشيد : يعتزم اصدار تعليمات لتسويق الوحدات السكنية بالمجمعات الاستثمارية

(المستقلة)… أعلن مصرف الرشيد عزمه إصدار تعليمات لتسويق الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية.

وقال المصرف في بيان له تلقته (المستقلة) إن “مدير عام المصرف رشاد خضير وحيد عقد اجتماعاً مع اللجنة الخاصة بإعداد تعليمات شاملة لتسويق الوحدات السكنية في المجمعات الاستثمارية الممولة من المصرف”.

وأضاف أن “اللجنة تم تشكيلها على ضوء قرار الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء رقم (172) لسنة 2017 وكذلك طلبات المواطنين التي ترد إلى فروعنا”، مبيناً أن “التوجيه تم بإعداد تعليمات تصب في مصلحة المواطن وتقلل الروتين وكذلك تحفظ حق المصرف”.

وأشار المصرف، إلى أن “خضير وجه الفروع المخولة بترويج طلبات الراغبين بالشراء وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم” . (النهاية)