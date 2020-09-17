الرشيد : منح القضاة وأصحاب الدرجات الخاصة سلف (100) مليون دينار

المستقلة /- قرر مصرف الرشيد، منح سلف للقضاة وأصحاب الدرجات الخاصة تصل إلى (100) مليون دينار.

وقال المصرف في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، انه قرر منح سلفة للقضاة وأصحاب الدرجات الخاصة، تصل الى 100 مليون دينار”.

وأضاف:” ان التعليمات التي اعدت ووجه بها مدير عام المصرف تضمنت منح مبلغ 50 مليون بكفالة موظف من الدرجات الخاصة، ومبلغ 100 مليون بكفيل من نفس الدرجة، بالإضافه إلى رهن عقار، علماً أن مدة السلفة 10 سنوات”.