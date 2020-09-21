الرشيد : شمول ضباط الدفاع والداخلية والامن الوطني بـ سلف الموظفين

المستقلة / – قرر مصرف الرشيد ، شمول ضباط وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن الوطني من غير الموطنة رواتبهم بالسلفة الممنوحة للموظفين .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الاثنين ، إنه “تقرر شمول جميع ضباط وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والأمن الوطني من غير الموطنة رواتبهم بالسلفة الممنوحه للموظفين”.

وأشار البيان، إلى أن “هذا القرار جاء لدورهم البطولي وتضحياتهم”، مؤكداً على أن “توثق السلفة بكفيل مدني أو ضابط من نفس الوزارة”.